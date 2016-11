Sju lover du garantert bryter på løpeturen

Søpla skal i søppelbøtta

Vi er fullstendig klar over det, men likevel er det fort gjort å kaste tyggegummien eller proteinshaken i naturen. Men bortsett fra at det tar naturen fem år å bryte ned en tyggis og hele 500 år for å bryte ned en aluminiumsboks, så kan du også få en stor bot.

Knip igjen

Tissetrengt? Da må du enten knipe holde deg eller finne et offentlig toalett. Å tisse på offentlige steder - SELV i naturen - er nemlig ulovlig.

Unngå privat grunn

Det kan være fristende å krysse en privat grunn eller vei på løpeturen. Men uten eierens samtykke kan fristelsen koste deg en bot.

Dropp spyttklatten

Det høres kanskje ekkelt ut å si det, men i noen land er det faktisk ulovlig å spytte på gata.





Såå, hvor mange lover har du egentlig brutt? Og hvor mange penger burde du egentlig betale i bøter?