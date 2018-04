10 ting du ikke visste om kalorier

Hvor mye vet du egentlig om tallene på forpakningen? Visste du for eksempel at det finnes minuskalorier? Her er 10 overraskende fakta.

1. Hva er tomme kalorier?

Den littt merkelige betegnelsen brukes på matvarer som for eksempel godteri, som inneholder kalorier, men verken vitaminer eller mineraler.

2. Aaaaah …

... Et langt, varmt bad kan gjøre underverker. Og enda bedre blir det når du tenker på at du faktisk forbrenner ekstra kalorier mens du ligger der. En liten engelsk studie viser at du kan forbrenne 140 kalorier på et 40 grader varmt karbad – men da må du altså holde ut i én time.

3. Sofagriser forbrenner også (litt)

En kvinne på 40 år som veier 75 kilo, forbrenner 1465 kalorier bare ved å være i live. Det kalles for hvileforbrenning. Så fort du reiser deg fra sofaen, forbrenner du flere kalorier, som legges til hvileforbrenningen.

4. Men jeg spiser jo nesten ingenting …

Undersøkelser viser stadig vekk at vi ikke har peiling på hvor mange kalorier vi får i oss. Ifølge forskerne undervurderer vi kalorimengden med hele 30 prosent, og kvinner er verre enn menn. I en studie undervurderte 85 prosent av kvinnene kaloriinntaket sitt med mer enn 600 kalorier i gjennomsnitt.

5. Tell kalorier på telefonen

6. Minuskalorier – nesten for godt til å være sant

Minuskalorier høres ut som en drøm, og det vil si matvarer som inneholder så få kalorier at du forbrenner flere på å spise og fordøye dem enn de faktisk tilfører kroppen. Med litt god vilje kan sterk chili og pepperrot leve opp til betegnelsen, ettersom de setter fart på kroppens varmeproduksjon. Men effekten er kortvarig og gevinsten er maksimalt 20–25 forbrente kalorier etter et skikkelig hett måltid. En rekke kalorifattige grønne grønnsaker, som stangselleri, agurk og spinat, gir ikke noe minus på kontoen, men kan betegnes som bortimot nøytrale kalorier.

7. Fakta om kalorier utgjør en forskjell

Når du står i hurtigmatkøen, bestiller du mindre fet mat hvis du kan se på tavlen hvor mange kalorier de ulike rettene inneholder. Det viser en rapport fra den danske kreftforeningen.