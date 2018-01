Hvis du vil bli kvitt et par kilo, er det lurt å sjekke fiberinnholdet i matvarene du spiser. Fiber er nemlig en sikker vei til god og langvarig metthetsfølelse som gjør at du ikke blir så lett fristet av kaloribomber mellom måltidene.

Du finner fiber i mange matvarer, som nøtter, tørket frukt, grovt brød, brun ris og fullkornpasta. Men da får du samtidig i deg en del kalorier, så det er ikke disse matvarene du bør satse på.

Gå for frukt og grønt

Du skal i stedet komme deg i frukt- og grøntavdelingen. Her er fiberinnholdet noe lavere, men det veies opp til fulle av et markant lavere kaloriinnhold.

De fleste fiberbomber bør tygges grundig, og det betyr at du også bruker lenger tid på å spise. Dette styrker metthetsfølelsen og hindrer at du overspiser. Det går nemlig litt tid før magen får sendt signaler om at den nå nærmer seg full, og derfor spiser du ofte for mye hvis du spiser veldig raskt.