51 måter å gå ned en kilo på

I FORM anbefaler: En skritteller gjør at du går mer – hver dag! Har du lyst til å bevege deg mer? Da er en skritteller en genial investering. Den lille dingsen kan nemlig øke treningsmengden med hele 27 prosent. Et aktivitetsarmbånd med skritteller som Active Life Tracker kan virkelig sette gang aktivitetsnivået. Når du hele tiden kan følge med på hvor mye (eller lite) du har gått, MÅ du bare ha noen ekstra skritt på telleren. Undersøkelser viser at en skritteller nesten er magisk motiverende. I amerikanske forsøk har det å bruke en skritteller fått folk til å bevege seg 27 prosent mer - eller det som tilsvarer 1,5 km hver dag! Vil du bevege deg mer i hverdagen? Da er skritteller løsningen! Få en skritteller til rabattert pris Akkurat nå får du et aktivitetsarmbånd med skritteller til favorittpris sammen med ditt nye I FORM-abonnement. Aktivitetsarmbåndet Active Life Tracker har alt du trenger når du skal være mer aktiv: Skritteller – som teller alle skritt – hele dagen

Ubegrenset hukommelse – den husker alle skritt du tar, dag for dag, uke for uke, måned for måned.

Personlig mål – Sett et mål for hvor mange skritt du vil ha, og få status på hvor mange du mangler.

Enkel app – Få oversikt i appen - Den gir deg en overkommelig oversikt over din aktivitet, slik at du hele tiden kan sjekke om du når målene og hvilke dager og uker du har beveget deg mest. . Active Life Tracker-ens andre funksjoner: Søvnmåler – fører dagbok over hvor mye du får sovet og teller timer med dyp og lett søvn..

Kaloriteller – regner hele tiden ut hvor mange kalorier du har forbrent i løpet av dagen.

Intervalltrening – alarmer som styrer intervallene, slik at du kan konsentrere deg om å trene - og ikke om å telle minutter. .

Klokke– Vanlig digitalklokke med flere smarte alarmfunksjoner. Active Life Tracker-en har en verdi på 800 kr. Men du kan få den til sterkt nedsatt pris sammen med hele 3 numre av Norges beste helsemagasin, I FORM, for kun 129 kr. + 69,50 i porto og ekspedisjon. Du sparer over 900 kroner! SE TILBUDET: Active Life Tracker + 3 numre av I FORM for kun 129 kr. + 69,50 i porto. VIDEO: Se din nye Active Life Tracker i aksjon: Med en skritteller som hele tiden teller skrittene dine, blir du topp motivert for å ta trappa, gå av en holdeplass tidligere enn du skal - eller reise deg opp for å snakke med kollegaen din i stedet for å rope eller sende e-post. Her kan du bestille Active Life Tracker med skritteller