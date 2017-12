3. Vei deg hver uke og bestem deg for en maksvekt

I det sekundet du går tilbake til gamle vaner, tar du første steg tilbake til de kiloene som du har slitt for å bli kvitt. Vil du holde den nye vekta, krever det at du gjør noe annerledes enn før. De fleste som holder vekta, forteller at de veier seg regelmessig. Noen gjør det hver dag, mens mange velger å veie seg én gang i uka. Verdien av jevnlig veiing så man allerede for ti år siden i den omfattende Nurses Health Study. Det fikk en av verdens ledende ernæringsforskere, Walter Willet ved Harvard University, til å legge til anbefalingen om å veie seg i sin berømte “omvendte” matpyramide.

La være å få panikk hvis nålen på badevekten sniker seg opp en enkelt gang. Det er helt naturlig at vekten kan gå et par kilo opp eller ned på grunn av varierende væskebinding. Sørg for at du veier deg på samme tidspunkt hver dag, f.eks. om morgenen uten klær og rett etter toalettbesøk. Og helst en hverdag på slutten av uken, for endrede matvaner i helgene kan gi unaturlig store utslag. Det du skal være på vakt overfor, er ikke det lille utslaget, men at det begynner å komme fra et høyere nivå enn du ønsker. En god strategi er å fastsette en maksvekt på 2,5–3 kg over det nivået som vekttapet stoppet på. Ta den ufravikelige beslutningen at i det øyeblikket vekten så mye som streifer maksvekten, tar du to–fire uker der du fokuserer målrettet på å gå ned de tre kiloene igjen.