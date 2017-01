Bli slank og sterk på 12 uker

– Dette opplegget er en kjempefin start for å endre livsstil og etablere noen nye og sunnere vaner. Det skjer ikke på 12 uker. Det tar tid, men det er viktig å ta seg den tiden og få med seg selv i hele prosessen. For første gang har jeg vært med mentalt, og har vært mye mer åpen for å legge om livsstilen – også nå som de 12 ukene er over. Det er helt avgjørende for at man skal klare å holde den nye vekten.

Disse kostholdsprinsippene fulgte Maria Lucia

1600 kalorier fordelt på seks daglige måltider

Mange små måltider sørger for at energi- og blodsukkernivået hele tiden er på topp, slik at du har overskudd til å trene.

Få kontroll på kaloriene med kaloritabellen.

Nyt maten

Maten skal være en nytelse både for magen og øynene, så gjør litt ut av smaksettingen og anretningen.

Trenger du inspirasjon til sunne og spennende retter som tilfredsstiller både øynene og ganen?