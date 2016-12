De fire mest utbredte mytene om vekttap

3. Magebøyninger gir flat mage

Feil igjen. Det hjelper IKKE å kjøre på med ulike mageøvelser hvis du vil bli kvitt fettet rundt magen. Det hjelper for øvrig aldri å trene spesifikke muskler for å bli kvitt fett på spesifikke steder. Derimot vil du få godt utbytte av å trene hele kroppen, samtidig som du holder kaloriinntaket lavt. Da vil du også bli kvitt magefett.

4. Jo mer du trener, desto bedre

Det høres egentlig fornuftig ut - hvis jeg vil ned i vekt, så må jeg trene mer. Dessverre er det mange som overanstrenger seg for å oppnå et vekttap, og ender i stedet med skader som gjør at de ikke kan trene i en periode. Du bør derfor passe på hvor mange timer du trener. En treningsøkt på 15-20 minutter daglig er nok til å booste både forbrenningen og blodomløpet.

