De seks mest utbredte mytene om vekttap

3. Magebøyninger gir flat mage

Feil igjen. Det hjelper ikke nødvendigvis å kjøre på med ulike mageøvelser hvis du vil bli kvitt fettet rundt magen. Det hjelper for øvrig aldri å trene spesifikke muskler for å bli kvitt fett på spesifikke steder. Derimot vil du få godt utbytte av å trene hele kroppen, samtidig som du holder kaloriinntaket lavt. Da vil du også bli kvitt magefett.

4. Jo mer du trener, desto bedre

Det høres egentlig fornuftig ut - hvis jeg vil ned i vekt, så må jeg trene mer. Dessverre er det mange som overanstrenger seg for å oppnå et vekttap, og ender i stedet med skader som gjør at de ikke kan trene i en periode. Du bør derfor passe på hvor mange timer du trener. En treningsøkt på 15-20 minutter daglig er nok til å booste både forbrenningen og blodomløpet.

5. Trening er bare for de unge

Mange tror de ikke kan begynne å trene i sen alder. Forskning viser imidlertid at de som begynner å trene sent, får spesielt god effekt av treningen og dessuten lever lenger enn sine jevnaldrende som ikke trener.

Det er mange gode måter å komme i gang med treningen på.





6. Det skal være hardt å gå ned i vekt

Det er en utbredt misforståelse at det må gjøre vondt før det gjør godt. Hvis du overanstrenger kroppen over lenger tid, er det nemlig større risiko for at du får skader.

Altfor hard trening og strenge rammer, kan også slå pusten helt ut av deg og gjøre at du faller tilbake til gamle og usunne vaner. Finn en god balanse som passer for deg, slik at du har god livskvalitet samtidig som du klarer å flette inn flere sunne valg i hverdagen.