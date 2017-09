De største løgnene om slankekurer

4. Hvis jeg går fort ned, er det mer sannsynlig at jeg legger på meg kiloene igjen

Sant

Dersom du veier en god del kilo for mye, kan det være ganske motiverende å gå ned de første par kiloene ganske raskt. Men hvis du går fort ned i vekt uten å trene, mister du en del muskelmasse, og fordi forbrenningen sitter i muskelmassen, risikerer du å legge på deg absolutt alt igjen når slankekuren er over og du begynner å spise som vanlig igjen. Det viktigste når du skal oppnå en varig vektreduksjon er å fokusere på både mat og mosjon. Ved å trene øker du følsomheten for stoffet leptin, et hormon som påvirker metthetssenteret i hjernen slik at du er mett lengre.

Vil du ha et langvarig vekttap? Her er 12 tips som hjelper deg ned i vekt - og sørger for at du blir der.