Nå kan du legge en helt ny slagplan som overhodet ikke handler om å telle kalorier eller legge deg med rumlende mage. Du skal bare spise ekstra mye av noen bestemte matvarer som metter ekstra godt.

I en ny og oppsiktsvekkende undersøkelse har forskere for første gang funnet fram til bestemte hjerneceller som sporer næring i maten og styrer appetitten. Det viser seg at disse cellene reagerer på de to aminosyrene arginin og lysin som finnes i en hel rekke forskjellige matvarer. Når du spiser dem, reagerer hjernecellene ved å sende signaler rett til det senteret i hjernen som styrer appetitten. Dermed blir du fortere mett, og vektreduksjonen får en real dytt i riktig retning.

Disse matvarene får fart på slankekuren

Belgfrukter: Linser, kikerter.

Linser, kikerter. Ost: Mange typer, men særlig parmesan.

Mange typer, men særlig parmesan. Fisk/skalldyr: Tunfisk, makrell, laks, krabbeklør.

Tunfisk, makrell, laks, krabbeklør. Kjøtt: Oksefilet, kylling, kalkun.

Oksefilet, kylling, kalkun. Frukt/grønt: Aubergine, avokado, aprikos, søtpotet, fiken.

Aubergine, avokado, aprikos, søtpotet, fiken. Nøtter/kjerner: Pistasienøtter, mandler, valnøtter, jordnøtter, sesamfrø.

Her er 17 matvarer til som metter godt og som du ikke legger på deg av.