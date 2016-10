Fem myter om vekttap du bare kan glemme

Vekttap forbindes med mange myter. Her avliver vi fem av de mest utbredte mytene, som kanskje bremser vekttapet ditt.

Myte 1: Du blir tjukk av å spise fett

Fett inneholder mange kalorier, men du må for all del ikke fjerne sunt fett fra kostholdet ditt hvis du vil ned i vekt. En undersøkelse som fulgte en gruppe mennesker på en low fat-diett, viste at de forbrente 300 færre kalorier daglig etter fire uker.

Myte 2: Ikke spis sent om kvelden

Vekttap handler ikke om når du spiser, men hvor mye og hva du spiser! Spiser du fornuftig, feter ikke middagen mer klokka 20 enn den gjør klokka 17.30.

Problemet for mange er at det ofte er om kvelden de spiser godteri og sjokolade, noe som generelt er en dårlig idé - på alle tidspunkter av døgnet!