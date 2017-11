Fem ting du ikke bør gjøre når du er på slankekur

1. Droppe bestemte matvaregrupper

Hvis du vurderer å kutte ut bestemte matvarer fra kostholdet ditt, kan du gjøre det vanskelig for deg selv. Det som ofte skjer da, er at man får enda mer lyst på de "forbudte" matvarene, og plutselig ramler du utpå med begge beina. Bruk sunn fornuft når du planlegger kuren. Et sunt og variert kosthold, der du inntar færre kalorier enn du forbrenner er alltid en sikker vinner. Sjekk om kostholdet er sunt og variert ved å ta vår store matvaretest.

2. Ignorere sulten

Det kan godt hende at venninnene dine kan overleve på en salat til frokost, men det betyr ikke at du klarer det. Og hvis magen rumler, så er det fordi den trenger mat. Det eneste riktige å gjøre da, er å spise en sunn snack eller et lite mellommåltid.Hvis ikke så ender du med å overspise senere på dagen.

3. Gjøre alt på én gang

Det er vanskelig å være tålmodig når du vil ned i vekt, og det kan derfor være fristende å gjøre alt på én gang. Trene hver dag, sykle til jobben, spise fettfattig mat og si nei til fredagskaken. Om igjen. Det er altfor ambisiøst, for det tar tid å legge inn nye vaner som varer i hverdagen. Start smått, det vinner du på i det lange løp.