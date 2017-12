Hvor høy bør fettprosenten være?

Kan jeg måle om jeg har for mye fett rundt de indre organene?

Flere impedansmålere kan måle hvor mye fett du har i bukhulen - visceralt fett som det også kalles. Men resultatet er minst like upresist som den overordnede fettprosenten.

Hvis vekta forteller deg at du har for mye visceralt fett, så ta midjeanalysen du finner nedenfor. Viser den også at du har for mye usunt magefett, er det lurt å gjøre noe med det.

GUIDE: Bli kvitt magefettet på åtte uker.

Midje-analyse:

Hvis du vil ha en indikasjon på om det skjuler seg for mye fett mellom organene dine, er en utvidet tretrinns midjeanalyse et godt redskap. Nikker du gjenkjennende til de tre tegnene nedenfor, er det stor sannsynlighet for at du har for mye fett i bukhulen.

1. Du har en livvidde, målt på det bredeste rundt magen, som for menn ligger over 94 cm ( over 102 er det speseilt kritisk). For kvinner er tallet 80 cm (med 88 cm som den kritiske grensen.)

2. Livvidden endrer seg ikke nevneverdig i løpet av uka - og er dermed ikke en konsekvens av oppblåsthet.

3. Magen din virker kronisk oppblåst med forholdsvis lite valker å ta tak i.





Til toppen