Fire grunner til at du ikke går ned i vekt

Du trener og trener, men vekten rikker seg ikke av flekken. Hva skjer?

Mange forventer et vekttap så fort de begynner å trene, men slik går det ikke alltid. Sjekk de fire vanligste feilene som hindrer vekttap her.

Du spiser for mye

Mange fokuserer altfor mye på treningen og glemmer kostholdet, men faktum er at kostholdet betyr rundt 80 prosent for et vekttap.

Bare ta en porsjon, drikk masse vann, spis sakte og ikke spis mellom måltidene. Hold deg så langt det er mulig til tre hovedmåltider på de dagene du ikke trener.

Du spiser feil råvarer

Stivelse i matvarer som brød, pasta, ris og poteter smaker godt, men skjuler mange kalorier. Spar stivelse i begrensede mengder til de dagene du trener, og hold deg ellers til grønnsaker, fisk og magert kjøtt. At du skal unngå sukker, vet du antakeligvis allerede.

Gå generelt for rene råvarer og produkter med en så kort ingrediensliste som mulig.