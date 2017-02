Fire hardnakkede myter om vekttap

Mange av oss ønsker å bli kvitt de overflødige kiloene vi går rundt og drar på. Men hvis du tror på disse mytene om vekttap, så blir det enda vanskeligere!

Myte #1 Stivelse binder fettet

En god grunnregel er at hvis du spiser færre kalorier enn du forbrenner, så vil du gå ned i vekt. Matvarer som inneholder stivelse, men til gjengjeld er kalorifattige, ødelegger ikke for vekttapet så lenge du inntar dem i kontrollerte mengder. Dette gjelder matvarer som ris, frukt, pasta og brød.

Myte #2 Protein er bra - karbohydrater er ikke bra

For å oppnå et vekttap, så må du se på hvor du får protein og karbohydrater fra. Hvis proteinet du får i deg for eksempel kommer fra rødt kjøtt og egg, så får du uønsket kolesterol med på kjøpet. Sørg i stedet for å spise flere grønnsaker og mer fullkorn enn du pleier.

Myte #3 Matvarer som forbrenner fett

Ingen matvarer forbrenner fett. Chili, ingefær og hvitløk kan selvsagt sette i gang forbrenningen, men det betyr ikke at disse matvarene brenner fettet vekk fra magen. Sørg for å inkludere matvarer med få kalorier i kostholdet i stedet for.

Myte #4 Du legger på deg hvis du spiser før sengetid

Hvis du spiser mer enn du forbrenner, så legger du på deg. Hvis du spiser mindre enn du forbrenner, så går du ned i vekt. Tenk på hva du hiver innpå rett før leggetid. Men hvis du er sulten, så er det bedre å spise litt grønnsaker, frukt eller nøtter enn å våkne opp og være skrubbsulten.