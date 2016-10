De tre beste tipsene for flat mage

Gjør mageøvelser som gir mening

Og sats i stedet på planken! Plankeøvelsen er veldig effektiv hvis du vil styrke magemusklene. I tillegg trener du også andre muskler i kroppen. For eksempel får du tonede armer og en sterk rygg med den effektive øvelsen.

Hold igjen på hvitt brød

Selv om du ikke har glutenallergi kan du likevel bli oppblåst av for mye gluten - eller bare av for mye hvitt brød. Alt med måte. Og noen ganger er det faktisk best å unngå hvetemel eller nøye deg med å spise rugbrød der innholdet av hvetemel er minimalt. Du bør også tenke over hvor mye kjeks og kaker påvirker tarmene og magen. Det er nemlig kalorier du gjerne glemmer å ta med i beregningen. Da blir jakten på den flate magen litt tøffere.