De tre viktigste tingene du må gjøre, hvis du vil bli kvitt magefettet

2. Spis mandler

Mandler er rike på fibre og fulle av sunt fett, som er superviktig for hjernen.

Det betyr ikke at du kan spise uante mengder av dem, men studier viser faktisk at de som spiser mandler daglig lettere går ned i vekt sammenlignet med de som ikke spiser mandler. Så mandler er et godt alternativ hvis du for eksempel er småsulten.

3. Løft vekter

Helst tre ganger i uken. Vektløfting setter fart på forbrenningen, og hvis du kombinerer det med vanlig kondisjonstrening, som for eksempel løping, så vil du gi vekttapet et boost - og det vil synes på magefettet. Velg en treningsform du er glad i, og gjør det til en vane å inkludere det i uken din.