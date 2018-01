Bli kvitt magevalken med trening og kosthold

Har du mest fett rundt magen, er det lurt å ta en nærmere titt på hele livsstilen din. For hvis fettet sitter rundt organene, er det en tikkende helsebombe, ettersom det øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes. Har du mye magefett, spiser du sannsynligvis for mye eller for usunt, men andre faktorer kan også spille inn. For eksempel stress, ettersom stresshormonet kortisol både øker appetitten og tendensen til å lagre fett på magen. Fordøyelsen påvirker også hvordan magen ser ut. Fungerer ikke fordøyelsen ordentlig, og du får ikke gått jevnlig på do, kan du ikke få flat mage.

En tredje risikofaktor er for lite søvn. Sover du ikke nok, kan det påvirke hormonbalansen og øke appetitten selv om du faktisk ikke er sulten. Alderen har også betydning for hvor stram eller slapp magen din ser ut. Muskelvevet forandrer seg nemlig med årene og blir slappere. Derfor er det utrolig viktig å styrke kroppskjernen for å få en slankende effekt rundt magen. Harde mageøvelser holder rett og slett innvollene på plass, og du unngår at magen er unødvendig oppblåst.

Slik skal du spise

Øk proteininntaket med f.eks. egg, fisk, kylling, kalkun, skyr og hytteost.

Unngå stivelse som pasta, ris, poteter, brød, havregryn og sukker.

Spis 600 gram–én kilo grønnsaker daglig og maks én frukt. Spis litt fett.

Unngå for mange melkeprodukter.

Drikk to–tre liter vann hver dag.

Ekstra fokus: Sunt fett som avokado, mandler og olivenolje er fint for å få magefettet til å slippe taket, så spis litt til hvert måltid.

Slik skal du trene

Mage: Gjør de tre mageøvelsene fire ganger i uka.

Hele kroppen: Gjør styrkeøvelser for hele kroppen to ganger i uka. Bruk de tre arm- og tre seteøvelsene fra de andre programmene, og gjør dem gjerne samtidig med mageøvelsene.

Kondisjon: En time hver uke. Treningsformen velger du selv – det aller viktigste er at du gir full gass, blir andpusten og svetter skikkelig. Det er nemlig slik du forbrenner mange kalorier. Løping og gruppetimer som f.eks. spinning og HIIT er gode valg.