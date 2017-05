En annen faktor som er avgjørende for framgang, er at du strammer magemusklene godt når du utfører øvelsene. Gjør du ikke det, trener du ikke musklene riktig og får ikke optimalt resultat. Du kan sjekke spenningen i musklene ved å legge en hånd på magen og se hvordan den ser ut. Hvis musklene buler ut, er det et tydelig tegn på at du ikke strammer magen godt nok.

Under finner du treningsprogrammer for nybegynnere, lett øvede og meget øvede. Husk at du alltid kan gå opp et nivå i takt med at formen din blir bedre.