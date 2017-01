Glem disse fem slankemytene

3. Trening er kun for unge mennesker

Mange mennesker tror de ikke kan begynne å trene i voksen alder. At det hører ungdommen til. Feil igjen. Forskning viser at de som begynner å trene sent får særlig god effekt av treningen og dessuten lever lenger enn sine jevnaldrende.

4. Det skal være vondt å gå ned i vekt

Det er en utbredt misforståelse at det må gjøre vondt før det gjør godt. Hvis du overanstrenger kroppen over en lang periode, er du mer utsatt for skader.

5. Du går ned i vekt av å trene

Trening er bra for alle mennesker fordi det holder kroppen fit, styrker muskler og ledd samt forlenger livet ditt. Men trening alene sørger ikke for et vekttap. Du må også kutte ned på kaloriinntaket for å bli kvitt kiloene på hoftene.