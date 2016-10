Akkurat nå veier du minst

Er ikke olabuksene så stramme som de pleier å være, og sitter sports-BH-en løsere enn vanlig? Da kan det skyldes at du, akkurat som de fleste andre, nettopp nå veier minst i løpet av hele året. En ny studie viser nemlig at badevekten for de fleste er på sitt laveste den første uken i oktober, og at fra nå av øker vekten. Det gjelder derfor å henge med så du ikke legger på deg de neste månedene og endre med å toppe vekten ved utgangen av desember, akkurat som alle andre.