For kvinner gjelder det at de kan drikke ett-to glass vin per dag. Man kan også velge å telle kalorier i stedet. På den måten blir det nesten presis, og du unngår å sette en stopper for vekttapet. Ett-to glass vin inneholder som regel mellom kalorier. Det afvhenger nemlig av hvor vinen kommer fra.

Hvitvin med færrest kalorier er bl.a. Chardonnay, Sauvignon Blanc og Riesling. Disse inneholder verken særlig mange kalorier eller sukker. Og det er jo en god ting hvis man er på slankekur. Til sammenligning inneholder disse hvitvinene færre kalorier enn mørk sjokolade.

Derimot bør du passe på de hvite dessertvinene som inneholder nesten dobbelt så mange kalorier og langt mer sukker enn de andre vinene.