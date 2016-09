Derfor kan du ikke skylde på genene hvis du ikke går ned i vekt

Er du en av dem som bærer på fedme-genet FTO, så er det 70 prosent større risiko for å bli svært overvektig og for at du kommer til å veie mer enn gjennomsnittet. Til gjengjeld er det ikke noe som tyder på at kiloene er vanskeligere å bli kvitt for deg enn for alle andre som ikke er bærere av dette genet.

En ny studie fra Newcastle University har behandlet data fra over 9000 mennesker, og kommet fram til at man kan bli kvitt de overflødige kiloene uavhengig av genene. Det betyr at selv om du er så uheldig at du er bærer av fedme-genet FTO, så har slankekurer og andre metoder for vekttap samme effekt på deg, som hvis du ikke hadde vært genetisk disponert.