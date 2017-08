Dette bør du VIRKELIG gjøre hvis du vil ned i vekt

Du trenger ikke legge om kostholdet fullstendig. Du trenger heller ikke å bruke et hav av tid på treningssenteret hvis du vil ned i vekt. For det skal faktisk ganske få justeringer til for å få has på ekstrakiloene.

1. Du unngår mellommåltider

Du har garantert lyst på noe å spise midt på ettermiddagen når blodsukkeret daler. Sørg for å spise litt - slik at du får stilt sulten, men også slik at du ikke ødelegger stoffskiftet. I tillegg risikerer du å overspise (og legge på deg!) når du endelig kommer til middagen.

2. Husk å trene

Det er ingen hemmelighet at det er bra å trene. Og hvis du allerede er typen som løper en tur om morgenen, så nytter det ikke å sitte i ro resten av dagen. Selv om du kanskje har en kontorjobb, så får du ikke noe ut av treningen hvis du sitter pal på stolen fra du kommer til du går.