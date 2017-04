Det er som om man alltid bare må spise om kvelden - ETTER middag. Spesielt hvis man setter seg i sofaen eller leser et blad. Men det er noen matvarer du virkelig bør unngå like før leggetid. De gjør at det er sannsynlighet for at du overspiser dagen etterpå, og så er det stor risiko for at det øker kortisolnivået ditt, slik at det blir vanskeligere å gå ned i vekt.

1. Mørk sjokolade

Ja, mørk sjokolade er godt for mange ting. Så lenge du ikke spiser det rett før leggetid. Sjokoladen inneholder nemlig både koffein og sukker, som stresser kroppen mens du sover. Dermed er ikke kroppen så avslappet som den trenger å være, hvis du vil nå målet om vekttap.

2. Sterk salsa

Generelt er det skikkelig dumt å spise sterk mat opp til en time før leggetid. Det framstilles masse syre i magen, som kan gi magevondt når du legger deg ned. Sterk mat påvirker dessuten den nedre delen av spiserøret - og det gjør bare vondt verre hvis du er på vei i seng.