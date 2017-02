Mange av oss sliter med å droppe sukkeret, fordi vi har vent kroppen til et daglig sukkerkick eller fem. Er du også fanget i sukkerfellen? Les dette, og sjekk hvor mange scenarier vi støter på daglig.

1. Morgenstund har søtt i munn

Allerede tidlig på dagen, roper kroppen din etter noe søtt. Et par fulle skjeer med sukker på havregrynene dine er derfor ikke et sjeldent syn, med mindre du velger å stikke innom for å ta med deg et par sjokoladecroissanter på vei til jobben.

2. Humøret ditt svinger

Klokken er 20 minutter over lavt blodsukker. Sukkertrangen er helt ustyrlig, og ber deg om å stikke innom din lokale stamkiosk. Det ender med at du gir etter, og tar en flaske brus. Og humøret er på topp. Helt til et par timer senere, når du nok en gang har abstinenser.

Klikk her for å få gode oppskrifter på sukkerfrie kaker, fulle av smak.