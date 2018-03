Hold deg slank som fleksitarianer

Det er mer populært enn noen gang å spise mindre kjøtt og mer grønnsaker. Stadig flere nordmenn blir såkalte fleksitarianere, som bare spiser kjøtt et par dager i uka. Nå har forskere gjennomført en studie for å se om denne livsstilen er bra med tanke på vekta.

Svaret er klart ja. Risikoen for at en fleksitarianer skal bli overvektig på lengre sikt er bare omtrent halvparten så stor som for at en ihuga kjøttspiser skal bli det. I studien fulgte ekspertene 16 000 personer i 10 år, og resultatet er basert på en sammenligning mellom den gruppa som spiste mest fleksitarisk og som i snitt fikk 142 gram kjøtt daglig, og den gruppa som fikk mest kjøtt og som spiste 198 gram i snitt hver dag. Den siste gruppa spiste bare halvparten så mye frukt og grønt som den første.

Ekspertene forklarer forskjellen på vekta ved at det vanligvis er mer kalorier i kjøtt enn i grønnsaker.

Kilde: University of Navarra.