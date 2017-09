Å gå ned i vekt trenger ikke bety tøffe kurer, rumlende mage og konstant kaloritelling. Egentlig holder det å justere litt på vanene dine - eller skape noen nye - for å gå ned i vekt. Her er fem tips til hvordan du gjør det.

1. Skriv kostdagbok

Det hjelper på vekttapet å skrive ned alt du spiser, viser en amerikansk studie der 1700 overvektige førte kostdagbok minst fem dager i uka. Dermed gikk de ned dobbelt så mye som dem som ikke skrev ned noe. Bruk for eksempel I FORMs kostdagbok.

2. Vent to minutter

To minutter. Lenger tid tar det ikke før søtsuget forsvinner fra bevisstheten igjen, ifølge eksperter. Så neste gang du sikler ved tanken på sjokolade, si til deg selv at du må vente to minutter - og gå en liten tur eller gjør noe annet som distraherer deg.