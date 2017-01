På årets siste dag tar vi en lynstatus på livet vårt, og lover oss selv at vi skal leve sunnere, stresse mindre og slutte å røyke i det nye året - eller kanskje alle tre på en gang. Men sunne vaner kan være vanskelige å opprettholde.

Det tar cirka 10 uker å endre en vane, så hvis du synes det er vanskelig alelrede, så fatt mot, det blir lettere. Her guider vi deg gjennom fem faser alle opplever med nyttårsforsettene.

1. Nå skal det skje!

På årets siste dag lover du deg selv at det er nå du skal gå ned de 10 kiloene du har drømt om så lenge. OK, kanskje det er like greit å vente til 2. januar? Men da er du klar!

2. Du gjør store innkjøp

Du tømmer kjøkkenskapene for usunne fristelser, fyller opp kjøleskapet med sunne råvarer og investerer i et treningsmedlemsskap som du lover deg selv å utnytte maksimalt.