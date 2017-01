Fire enkle tips som kickstarter vekttapet

3. Få kontroll på mellommåltidene

Det er bare to tidspunkter da det er greit å spise mellom måltidene. Den ene er når kroppen din hungrer etter mat, og det andre er når du vet at det lang tid mellom hovedmåltidene og du må holde blodsukkeret stabilt. Sørg for at du ikke spiser utenom disse to scenariene, og husk at du ofte bare er tørst eller rastløs hvis du har lyst på noe.

4. Spis mørk sjokolade hver dag

Endelig får du en unnskyldning til alltid å ha mørk sjokolade i huset. Undersøkelser viser nemlig at de som spiser en bit mørk sjokolade daglig, spiser færre søte og salte ting resten av dagen.