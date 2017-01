Fire gylne tips for å bli kvitt "kjærlighets-håndtakene"

Lag en liste med aktiviteter som forbrenner 100 ekstra kalorier

Sørg for å flett inn aktiviteter i hverdagen som forbrenner eller sparer deg for 100 kalorier. Det kan for eksempel være:

- Gå en omvei på 2 kilometer

- Svøm i 15 minutter

- Bruk sennep i stedet for majones

- Vask bilen

- Ta trappene hele dagen

- Dropp det øverste brødet på sandwichen.

Gjør planken

Den statiske planken er perfekt trening for hele kroppen, og den trener også sidene. Du får enda mer ut av den hvis du kombinerer øvelsen med sideplanken, hvor du bare ligger på én arm og kanskje gjør et dypp med hoften ned mot bakken. Da tar treningen på de riktige stedene.