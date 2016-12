Fire måter å holde vekten nede på i julen

Finnes det noe bedre enn å sette tennene i et overdådig julebord med alle de beste julerettene- og godteriet? Neppe. Til gjengjeld finnes det mye som er morsommere enn å finne ut at man har lagt på seg flere kilo når julen er over. Få med deg gode tips, og unngå ubehagelige overraskelser på vekten.

Hold deg til én porsjon

Når fatet med krumkaker blir sendt rundt for andre gang, er det vanskelig å være standhaftig og si nei takk. Men det ER virkelig et sted du kan spare kalorier. Og kanskje vil du oppleve at du setter enda mer pris på den første porsjonen.

Ikke hopp over måltider

Når man har ferie, er det naturlig å falle ut av de daglige rutinene - også når det gjelder måltider. Og har du spist altfor mye kvelden før, så er det fristende å hoppe over et måltid. Dessverre vil du bare oppleve at du overspiser senere på dagen.