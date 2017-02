Fire ting i hjemmet ditt som gjør at du ikke går ned i vekt

Antakeligvis legger du ikke så stor vekt på det, men hjemmet ditt rommer faktisk flere ting som kan få nålen på badevekten til å gå i feil retning.

Med få endringer hjemme, kan du imidlertid enkelt redusere matinntaket og snu vektøkning til vektnedgang.

Her går vi gjennom fire feil mange av oss gjør, og fire gode råd for å snu dem til det bedre.

1. Du spiser av hvite tallerkener

Fargen på tallerkenene dine påvirker hvor mye du lesser opp på dem. Spiser du for eksempel pasta på hvite tallerkener, inntar du opptil 30 prosent mer sammenlignet med en sort tallerken. Tenk derfor over at tallerkenfargen bør stå i kontrast til maten du spiser.

2. Tallerkenene dine er for store

Serverer du samme mengde mat på to forskjellige tallerkenstørrelser, vil maten på den minste tallerkenen automatisk se mer ut, selv om det er akkurat den samme mengden mat.