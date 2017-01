Fire ting som får deg til å overspise

Føler du deg ofte oppblåst, stappmett og utilpass etter et måltid? Kanskje det skyldes at du overspiser. Sjekk disse fire tingene som både gjør deg utilpass og som gjør at kiloene renner på.

Du dropper frokost

Det høres kanskje lurt ut å droppe de ekstra kaloriene du får via frokosten. Men i tillegg til at du vil føle deg utilpass og sulten, får kroppen automatisk også lyst på enda mer mat når du skal spise lunsj. Du får det altså dårlig OG du kommer til å hive innpå for mange kalorier.

Du spiser foran fjernsynet

Du visste det kanskje. Men hvis du spiser foran TV-en eller PC-en, vil du trolig innta mange flere kalorier enn du egentlig trenger. Når du ikke er fokusert på maten, kommer du til å spise mye mer enn magen etterspør. Dermed blir du oppblåst og får vondt i magen.