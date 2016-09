For mye magefett? Her går det galt!

Disse faktorene øker risikoen for å få for mye av det farlige magefettet.

For mye karbohydrater

Når du får i deg mye karbohydrater, skyter blodsukkeret i taket. Det er en tilstand kroppen ikke tåler på lang sikt. Kroppen reagerer på de hyppige blodsukkerstigningene ved å lagre overskuddskaloriene som fett i bukhulen. Husk at ikke bare sukker, søtsaker og brus kan være en fallgruve – dette gjelder alle typer karbohydrater, inklusive frukt, grovbrød og andre kilder vi regner som sunne.

For mye alkohol

Øl, vin og brennevin er uheldig for magen. Alkohol har vist seg å bremse forbrenningen av næringsstoffer i kroppen. I stedet lagrer kroppen overskuddsnæringen der det er lettest å sette til side. Og her er bukhulen et opplagt sted fordi det går store blodkar gjennom den.