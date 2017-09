Lesernes ni beste slanketips

Hvis du vil bli kvitt overflødige kilo, så bør du lese dette. Vi har nemlig etterspurt slanketips fra dere lesere, og her får du litt inspirasjon til hvordan du lettere kan gå ned i vekt og bli kvitt ekstrakiloene.

1. Bettina Ellegård Jensen: “Bruk en matlogg der du har kontroll på kaloriinntaket. Det handler rett og slett om å forbrenne mer enn du inntar. Jeg har ryggrad som en mark, men dette hjelper meg."

2. Marleen Kraaij: “Spis med måte. Forsyn deg bare en gang, og sørg for å spise mat som metter lenge. Pass også på at du handler rett etter at du har spist. Da slipper du å gjøre mange (usunne) impulskjøp, og du kommer faktisk hjem med det du har planlagt.”

3. Marie Adolfsson: “Begynn å gå - og tenk over kostholdet.”

4. Marianne Ramdal: “Spis sunt - små porsjoner seks ganger daglig. Og det er lov med litt godt i helgen.”