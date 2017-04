Lunsj

Du bør spise innen klokka 15. En undersøkelse viser for eksempel at de som inntar maten før klokka 15, har lettere for å holde vekten. Jo tidligere lunsj, desto lavere vekt.

Hvis du trenger en ettermiddagsnack, så bør du innta den to-fire timer efter lunsj. Dermed holder du blodsukkeret stabilt, og du unngår å overspise.

Middag

Prøv at spise mellem kl. 17 og 19 ca. Prøv å spise mellom klokka 17 og 19. Et engelsk forsøk som varte i fire uker, der 29 menn deltok, gikk ut på at i de to første ukene skulle de spise mellom klokka 17 og 19, og de neste to ukene skulle de selv bestemme (som regel senere enn klokka 19). Det viste seg at de inntok 244 færre kalorier ved å spise tidlig.