Hvis du vil gå ned et par ekstra kilo, er du antakeligvis ikke bestevenner med badevekten. Det er nemlig ikke alltid den forteller deg det du vil høre.

MEN! Det er lurt å veie seg hvis du vil følge med på om du går ned i vekt. Spørsmålet er bare hvor ofte. Vi har svaret!

Forskning viser at det handler om å veie seg så ofte som mulig. Ikke flere ganger om dagen, men nærmest daglig. Et forsøk viste i hvert fall at jo færre ganger i uka en gruppe kvinner hoppet opp på badevekten, desto færre kilo gikk de ned.

Heldigvis hjalp det kvinnene å gå ned i vekt hvis de veide seg mellom fem og seks ganger i løpet av en uke. Den hyppige veiingen hjalp rett og slett kvinnene med å holde seg i skinnet, når de prøvde å bli kvitt de uønskede kiloene. Det skader definitivt ikke å gå på vekten hver eneste dag. Det gjør deg bare mer motivert. Og på den måten kan du lett følge med på om du går ned i vekt.