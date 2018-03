Bli oppmuntret av tvillingene dine

Dermed kan du la deg inspirere av andres framskritt, og få god input til kosthold og trening som fungerer for dem. Du kan også bruke dine nye "tvillinger" til å få opmuntring og støtte underveis på slankekuren, samt et ekstra klapp på skulderen når det ikke går så bra.

Twinbody ble lansert i 2016 noen dansker, ut fra tanken om at det er større sjansen for å lykkes med vektnedgangen hvis du deler det med andre. Og mye tyder på at de har truffet blink. I hvert fall er det allerede over 150 000 brukere, og spesielt i USA er folk på slankekur ivrige til å bruke den smarte appen.

Vil du selv møte tusenvis av kroppstvillinger online, kan du hente Twinbody gratis i App Store eller på Google Play.