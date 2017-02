Slik får du tynne bein og lår

Vi kan like gjerne si det som det er. Det finnes ingen enkle løsninger på dette problemet! Mye handler nemlig om hva slags kropp du er utstyrt med. Men det er likevel noe du kan gjøre for å få både bein og lår til å bli tynnere.

Det krever hard jobbing. Men hvis du uansett bruker mye tid på treningssenteret, så kan du like gjerne endre litt på øvelsene dine.

Grunnleggende handler det om at du må kvitte deg med det ekstra fettet som har satt seg på bein og lår. Sørg for å besøke treningssenteret fem ganger i uken, og gjør kardiotrening i 30-45 minutter hver gang. Det er en fordel hvis du sørger for å legge inn intervaller i treningen, slik at du forbrenner så mye som mulig. HIIT-trening hjelper deg nemlig med å bli kvitt det overflødige fettet. Og mens du likevel trener, så kan du like gjerne få så mye ut av treningen som mulig!