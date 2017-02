Slik unngår du å bli sulten rett før leggetid

De fleste kjenner dilemmaet som vanligvis kommer snikende etter middagen. Du har nettopp satt deg i sofaen, og plutselig får du lyst på noe godt.

Det evinnelige spørsmålet er da om du skal tømme kjøkkenskapene for sjokolade og småkaker, eller om du skal motstå lysten på noe godt inntil neste dag. Svaret er imidlertid ikke så enkelt. For å få en god natts søvn, bør du nemlig verken være for sulten eller for mett når du legger deg.

Føles det som om du har et stort, åpent hull i magen når du legger deg, kan det være vanskelig å sovne. Og har du magen full av mat, forringer det evnen til å fordøye maten - og søvnen blir dårligere. Dette kan til slutt tappe deg for energi, og gjøre at du legger på deg.