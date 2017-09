Kanel gir flat mage

Det søte krydderet gjør det lettere å holde magefettet unna.

Vitenskapen har funnet mange helsefordeler ved kanel i årenes løp. Det kan blant annet være med på å stabilisere blodsukkeret, gi god fordøyelse og stimulere hjernen. En ny studie peker på at det søtlige krydderet også holder deg slank – selv om du spiser litt for mye fet mat.

Et nytt forsøk med rotter tyder på at kanel motvirker de negative konsekvensene av fet mat, fordi det hindrer at fettet legger seg rundt magen. Rottene ble fôret med fet mat i 12 uker, samtidig som de fikk et kaneltilskudd. Etterpå veide de gjennomgående mindre og hadde mindre magefett enn de rottene som spiste fet mat uten kanel. Forskerne tror de ville fått samme resultat hos mennesker.

Kilde: American Heart Association

