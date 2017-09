Aktivitetsskifte i hjernen

Forskerne rekrutterte ti overvektige personer til studien, og disse skulle bo fem dager to ganger på hospitalets forskningsenhet, slik at forskerne kunne kontrollere testpersonenes matinntak hele tiden.

I den ene testperioden fikk testpersonene servert en smoothie tilsatt 48 gram valnøtter, mens de i den andre perioden mottok en ernærings- og smaksmessig sammenlignbar smoothie, men uten valnøtter.

Det resulterte ikke bare i at testpersonene følte seg mindre sultne når de hadde drukket smoothien som var tilsatt valnøtter. Scanninger av hjernen viste at det var økt aktivitet i den delen av hjernen som signaliserer at vi er mette når deltakerne hadde fått i seg det valnøttrike kostholdet i forhold til når de ikke hadde det.

Forskningen skal brukes til å utvikle nye legemidler som skal gjøre det enklere for overvektige å holde vekten nede.





Kilde: Science Daily