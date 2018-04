Ta sykkelen til jobben

Våren er en god anledning til å bytte ut bil eller buss med tohjulingen til jobben. Og hvis du gjør det, kan du krysse av dagens trening etterpå. Fettforbrenningen er nemlig like effektiv når du tar sykkelen til og fra jobb som når du trener utenom arbeidstid.

Det melder danske forskere som i et halvt år fulgte tre grupper inaktive overvektige som skulle trene fem ganger i uka. En gruppe trente hardt og kort, en annen trente lenger, men mer moderat, mens den siste gruppa syklet 14 kilometer i snitt til og fra jobb hver dag.

Alle forbrente like mange kalorier per uke, og syklingen var minst like effektiv som annen trening når det gjaldt å redusere fettmassen. Syklistene mistet faktisk cirka halvannet kilo mer fett enn dem som trente moderat.

Så mye fett forsvant på 6 måneder