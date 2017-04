Sykling i 22-25 km/t: 52 kcal

Løping i ca. 9 km/t: 49 kcal.

Ro-maskin: 49 kcal.

Zumba eller aerobic: 39 kcal.

Bikram- eller hot yoga: 34 kcal.

Step-maskin: 34 kcal.

Svømming i moderat tempo: 30 kcal.

Vektløfting: 30 kcal.

Tennis: 30 kcal.

Klatring: 29 kcal.

Ashtanga-yoga: 25 kcal.

Pilates: 25 kcal.

Veldig rask gange i ca. 6 km/t: 25 kcal.





Husk at det er veldig viktig at du presser deg selv så mye at du får mest mulig ut av treningen. Du skal imidlertid bare gjøre det i de fem siste minuttene av treningen, for å forbrenne de ekstra kaloriene. Hvis du fortsatt har masse energi igjen etter at de fem minuttene er gått, kan du alltids gjøre en kombinasjon av de ulike treningsøvelsene på lista.

God trening!