Slik går du ned i vekt

Hvis du virkelig vil gå ned i vekt, så kommer du ikke unna en kostholdsendring. Spis mindre prosjoner, og fjern matvarer med mye sukker og karbohydrater.

Men husk likevel mosjon

Selv om mosjon kanskje ikke gjør at du går ned mange kilo, så må du for all del fortsette å være aktiv.

Tidligere undersøkelser har nemlig slått fast at regelmessig trening reduserer risikoen for hjertesykdommer, diabetes og kreft. Mosjon løfter dessuten humøret og forlenger livet ditt - uansett om det fører til vekttap eller ikke.