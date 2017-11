Forestill deg at du langer i deg is, potetgull og annen fet mat og sukker mens du later deg på sofaen – og går ned to kilo rent fett. Det er nesten ikke til å tro, men det er faktisk mulig:

Følg I FORMs revolusjonerende 6-ukers program i ukene opptil ferier, høytider eller treningspauser - og boost kroppen til å bli kvitt fett i stedet for å gå opp i vekt, selv om du ikke er aktiv en periode.

Program til fettforbrenning

Last ned treningsprogram her:





Slik trener du - dag for dag

Treningsprogrammet består av tre deler: styrke, muskler og kondisjon (fettforbrenning f.eks. romaskin).



Du trener mellom 12 og 60 minuttter per gang.



Intensiteten skifter veldig, så selv om du føler at en økt plutselig er kort og lett, er det meningen. Programmet gir deg mest mulig trening på kortest mulig tid. På den måten unngår du å bli overtrent.



Vi anbefaler kettlebell, men du kan også bruke en håndvekt eller vektstang.



Bruk samme vekt til alle øvelsene. Kettlebell, nybegynnere: 8 kilo. Veltrente: 12. Vektstang, nybegynnere: 12–15 kilo. Veltrente: 20–25.