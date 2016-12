Fire måter å forbrenne kalorier på - uten å gå på treningssenteret

Kort, men godt

Hvis både tid og motivasjon er knapp, så reduser treningstiden. Er du vant til å trene i 30 minutter, så kan du fint redusere tiden til 10 minutter. Men du må gi full gass i alle minuttene. Til gjengjeld er du fort ferdig!

Sov godt

Det kan høres utrolig ut, men du kan faktisk gå ned i vekt ved å sove. En studie fra Chicago University har vist at folk kan miste 55 prosent mer fett når de sover åtte timer sammenlignet med fem timer. Så sørg for at du får tilstrekkelig med søvn, og unngå skjermer, smarttelefoner og alkohol som kan forstyrre nattesøvnen.

