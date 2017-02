Fire tips til deg som drømmer om tonede armer

Ser du langt etter kvinner med veltrente armer, og synes dine egne trenger en oppstrammer. Her er det hjelp å få! For selv om du ikke kan punktslanke deg, er det en del tiltak du kan gjøre for å oppnå mer tonede armer og mindre fett.

1. Forbrenn fett

Vil du bli kvitt fettet på armene, må du ha fokus på fettforbrenning generelt. Her er høyintensiv trening som involverer helt kroppen, det beste valget. For det første så forbrenner du mange kalorier underveis. For det andre sørger du for en etterforbrenning i helt opptil 24 timer, hvis du trener med en intensitet på over 80 prosent av makspulsen din.

2. Maks 12 repetisjoner

ren med tunge vekter - så forbrenner du flere kalorier og bygger mer muskelmasse. Sørg for at vektene er så tunge at du med nød og neppe klarer 12 repetisjoner.