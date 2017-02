Skrem bort fettet med en grøsser

Er det farlig å se en skummel grøsser?

Hvis du er sunn og frisk, kan du trygt sette deg ned med en grøsser – med mindre det går ut over nattesøvnen. Har du derimot svakt hjerte, høyt blodtrykk eller føler deg kronisk stresset, kan det faktisk være farlig. Når du ser en øksemorder eller en zombie på skjermen, tror hjernen at du er utsatt for en reell fare. Det setter i gang en så kraftig stressreaksjon at risikoen for å få blodpropp øker med opptil 19 prosent – men det er altså ikke farlig hvis du har god helse.

Grøssere gir deg en stressreaksjon